POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Äärmisel juhul on Ukraina valmis õhkima Kiievis kõik Dnepri sillad

Kokku on Kiievis kuus silda, mis ühendavad üle suure Dnepri jõe Ukraina pealinna vasakut ja paremat kallast - viis autosilda ja üks raudteesild. Näiteks Metroosild on 1,5 kilomeetrit pikk.

Kõiki neid sildu valvab Ukraina Rahvuskaardi (siseväed) üks legendaarsemaid üksusi, Kultšitski nimeline pataljon. Pataljoni lõid 2014. aastal Maidani revolutsioonis aktiivselt osalenud mehed. Pataljoni liikmetest moodustavad siiani kolmandiku Maidani veteranid. Sergei Kultšitski oli kindralmajor, kes oli pataljoni esimene juht. Ta hukkus Donbassi sõjas 2014. aasta kevadel.

Endine ärimees, leitnant Volodõmõr (53) on samuti Maidani veteran ja olnud pataljonis selle loomisest saati.

Ta rääkis, et nende esmane ülesanne on hoida sillad siiski tervetena ning et Vene üksused ei saaks neid vallutada. «Selles ärge üldse kahelgi, meil on jõudu piisavalt, et Kiiev ära kaitsta,» kinnitas väga elurõõmus sillakaitsjate juht.

Metroosild asub Kiievi südalinnas otse Petšerski pargi all. Sillast kilomeetri kaugusel algab valitsuskvartal, kus kõigepealt tuleb parlamendihoone, siis valitsushoone ning seejärel presidendipalee. Kahe kilomeetri kaugusele jääb Kiievi peaväljak Maidan.

«Meil on kõik vajalik relvastus venelaste rasketehnika vastu,» rääkis ta. «Meil on kõik selleks, et nad hävitada, kui nad isegi peaksid siia jõudma.»

Metroosilda kaitsva üksuse juht Volodõmõr. FOTO: Jaanus Piirsalu

Sillakaitsjate relvastust keeldus leitnant näitamast. Ainus, mida ta lahkelt demonstreeris olid kastid süütevedelikuga, nn Molotovi kokteiliga. «See on ainus kokteil, mida venelased ei armasta. Ütleks, et isegi ainus kokteil, mida nad vihkavad,» naeris ta. «Me pole kadedad neile seda maitsta pakkumast. Tulgu ainult proovima.»

Kiievis on praegu lubatud autoliiklus ainult ühel sillal üle Dnepri jõe. Üle Metroosilla tohivad tulla ainult jalakäijad. Kõiki sillale minejaid kontrollitakse põhjalikult. Sillaületajaid oli ainult mõni üksik inimene selle pooltunni jooksul, kui Postimees seal viibis.

Kohe sillale viiva sõidutee ees on betoonblokkidel kiri: «Mineeritud». See viitab sellele, et kõik Kiievi sillad võivad olla juba mineeritud ehk valmis õhkulaskmiseks.

Sildu valvava Rahvuskaardi pataljoni kaplan Mõkola Medinskii rääkis, et käis eile päeval palvetamas Kiievi teletorni rünnakus hukkunud viie inimese hinge eest. «Maailmale tuleb näidata, mida Vene maailm (Russkii Mir - toim.) tegelikult teeb,» lausus ta ning pöördus Venemaa sõdurite emade poole.

Metroosilda kaitsva üksuse juht Volodõmõr (vasakul) ja pataljoni kaplan Mõkola Medinskii. FOTO: Jaanus Piirsalu

«Te sünnitasite ja kasvatsite üles terroristid. Terroristid maailma mastaabis. Põlegu nad kõik (Vene armee sõdurid - toim.) põrgus,» ütles vaimulik. «Emad, te peate tegema kõik, et peatada Putini fašistlik režiim.»

Kaplan Mõkola lubas, et kui on viimane häda, siis võtab ka tema relva ja asub Ukrainat kaitsma, kuigi ta on andnud lubaduse relva mitte kätte võtta. «Jumal anna andeks, kui ma kaitsen oma maad,» lausus ta.