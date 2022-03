Ukraina külaelanikud jahivad Vene sabotööre

«Meil on oma agendid, kes elavad kohalike seas,» lausus komandör Viktor Tšelovan AFP-le. «Kui võõrad saabuvad meie küladesse, saadavad kohalikud meile sõnumeid, helistavad meile ning meie läheme ja tegeleme nende sabotööridega.»

Hirm kohalikeks maskeerunud venelaste ees üha kasvab. Kiievis muutis inimesi ärevaks teade, et Vene langevarjurid laskusid invasiooni esimestel tundidel kohalikule lennuväljale linnast loodes. Ei ole selge, kui palju langevarjureid oli või kui paljud Ukraina vägede vasturünnaku üle elasid.

Sellest ajast alates on kõrvalasuva Irpini asula elanikud teatanud kummalistest asjadest. «Meil on olnud inimesi, kes näevad välja nagu kohalikud, kuid kes on teiste kohalike pihta tule avanud,» märkis Irpini elanik Andri Levantšuk AFP-le.