Vene sõjaväe asjatundjad märgivad, et on hämmastunud senise sõjategevuse kehvast juhtimisest, mille käigus on varustuskolonnid takerdunud, kaotatud on sadu soomukeid ning ukrainlased on takistanud Vene vägedel riigi õhuruumi täielikult üle võtmast.