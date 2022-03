Vene ärimees pani Putini kinnivõtmise eest välja miljon dollarit pearaha

Fecebooki postituses, mille sotsiaalmeediafirma on nüüdseks maha võtnud, ütles juba 1990. aastate algupoolest Ameerika Ühendriikides elav endine pankur ja nüüdne ettevõtja Konanõhhin, et maksab miljon dollarit ohvitserile või ohvitseridele, kes vahistavad «Putini sõjakurjategijana vastavalt Venemaa ja rahvusvahelistele seadustele», vahendas Newsweek.

Hiljem, kui postitus juba ajakirjanduses levima hakkas, rõhutas Konanõhhin sotsiaalmeedias, et ta sugugi ei pakkunud raha Putini tapmise eest. «See EI OLE õige. Kuigi sellise tulemuse peale rõõmustaksid miljoni inimesed maailmas, siis ma arvan, et Putin tuleb tuua kohtu ette,» kirjutas ärimees.

Ärimees selgitas Business Insiderile, et pani preemia välja seetõttu, et soovib avalikult näidata, et rünnak Ukrainale ei toimu tema nimel. «Kui piisavalt palju inimesi teeb samasuguseid avaldusi, võib see suurendada võimalusi, et Putin vahistatakse ja tema üle mõistetakse kohut,» lisas Konanõhhin.