Hiina eitab palvet Venemaale oodata Ukraina invasiooniga olümpiamängude lõpuni

Peking on seni suhtunud oma lähedase liitlase tegevusse ettevaatlikult. Veebruaris leppisid Vene president Vladimir Putin ja Hiina riigipea Xi Jinping kohtumisel kokku, et nende partnerlusel ei ole mingeid piire.

Ajaleht New York Times teatas kolmapäeval USA valitsuse kõrgetele allikatele ja ühele Euroopa ametiisikule viidates, et Hiina ametnikud olevat palunud Venemaa kõrgetel ametnikel oodata Ukrainasse sisenemisega, kuni olümpiamängud on läbi.