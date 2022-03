ÜRO: Ukraina kriisi tõttu tekkinud tuumaoht puudutab tervet inimkonda

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles neljapäeval, et tuumasõda on Lääne poliitikute kinnisidee.

«Kuid juhin teie tähelepanu asjaolule, et tuumasõda keerleb pidevalt Lääne poliitikute, mitte venelaste peas. Kinnitan teile, et me ei lase mitte mingisugusel provokatsioonil end tasakaalust välja viia, aga kui nad vallandavad meie vastu tõelise sõja, siis ilmselt peaksid selle peale mõtlema need, kes selliseid plaane hauvad, ja minu arvates neid hautakse,» ütles Lavrov.

ÜRO andmetel on nädal aega kestnud sõja tõttu Ukrainast põgenema sunnitud üle miljoni inimese. Lugematu hulk inimesi on põgenenud kodunt Ukraina teistesse piirkondadesse.

Bachelet ütles, et tema ametkonnal on andmed 227 tsiviilisiku surmast, hukkunute hulgas on vähemalt 15 last. Ta rõhutas aga, et tegelik ohvrite arv on tõenäoliselt tunduvalt suurem.