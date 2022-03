Gruusia esitas avalduse Euroopa Liiduga liitumiseks

Peaminister Irakli Garibašvili teatas tänases pöördumises: «Ajalugu on muutnud Euroopa valiku Gruusia inimeste strateegiliseks eesmärgiks. Iseseisvuse saavutamisest alates on meie riik jätkanud liikumist selles suunas ja tänane on järjekordne näide meie pingutustest.»