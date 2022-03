POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Kiievi kaitsjate varustaja: venelased väga kardavad meie ründedroone

Ta tunnistas, et Vene armee võib alustada iga hetk uut pealetungi Ukraina pealinnale, aga ta ei soovinud ennustada, mis võib Kiievit lähimatel päevadel ees oodata. «Nad võivad teha mida iganes,» lausus ta.

«Neli-viis päeva tagasi oli meie vägedel nendega rohkem otsest kontakti [Kiievi ümbruses], nüüd nad on peitu pugenud. Nad väga kardavad Bayraktare (Türgi päritolu ründedroonid - J. P.),» rääkis Kushnir, viidates sellele, et Ukraina droonid on üsna efektiivselt Vene sõjatehnikat rünnanud.

«Viimastel päevadel on nad Kiievi ümbruses hargenenud väikesteks üksusteks ja peidavad end pärast seda, kui esimesed [pealetunginud] üksused hävitati.»

Tema väitel pole Kiievi poole teel oleva suur Vene armee kolonn veel Kiievi lähistele jõudnud ning Kiievile juba pealetunginud üksused ootavad neid järgi. «Neile valetati, et nad on kõige tugevamad ja et keegi ei hakka neile vastu. Paljud üksused on demoraliseerunud,» lisas Kushnir.

Kiievis oma advokaadibürood omav Kushnir on praegu Kiievit kaitsvate territoriaalkaitseüksuste (meie mõistes Kaitseliit - J. P.) üks logistikuid. Tema ülesanne on varustada kontrollpostidel ja positsioonidel olevaid vabatahtlikke üksusi kõigega, mida vaja: toit, relvad, laskemoon, ravimid jne. «Sõidan meie lokatsioone läbi, küsin, mida on meestel vaja ning organiseerin, et nad saaksid kõik vajaliku võimalikult kiiresti,» rääkis ta.