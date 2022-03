«Zaporižžja ja Enerhodari linn on Ukraina ühiskonna ja sõjaväe kontrolli all. Linnad on valmis kaitseks. Tuumajaamadele ohtu pole. See kehtib nii Južnoukrajinski kui ka Enerhodaris asuva Zaporižžja tuumajaama kohta. Praegu pole ärevuseks põhjust,» vahendas Ukraina Interfax presidendi kantselei juhi nõuniku Oleksi Arestovõtši sõnu eilselt pressikonverentsilt.