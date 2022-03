INTERVJUU ⟩ Breton: NATO kaht protsenti tuleb nüüd täita

Tellijale

Sellest nädalast on kaks Vene propagandakanalit – RT ja Sputnik – ELi sanktsioonide all. Äkki EL ootas liiga kaua, arvestades, et need kanalid on seda, mida nad praegu teevad, tegelikult teinud juba aastaid?

Venemaa on korraldanud kohutava rünnaku Ukraina vastu ja praeguse olukorra tõttu kõik muutus. ELi ühtsus on nüüd tugevam kui kunagi varem, nagu ka meie ühine arusaam sellest, mis mängu Venemaa mängib – üritades liikmesriike iga hinna eest destabiliseerida.

Jah, teil on õigus – juba varem olid hübriidohud, küberrünnakud, desinformatsioon. Me pole naiivsed, me nägime seda palju aastaid. Neli liikmesriiki olid RT ja Sputniku juba varem keelustanud.

Kuid nüüd on uus maailm – nagu ütlesid [Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu] presidendid Ursula von der Leyen ja Charles Michel – on maailm enne ja maailm pärast 24. veebruari. Me oleme uues ajastus ja peame langetama uusi otsuseid.

Esimene otsus, mille langetasime, puudutas sanktsioone. Tegime seda äärmiselt kiiresti, nii liikmesriigid kui komisjon olid nende kehtestamiseks valmis, võttes sihtmärgiks Venemaa majanduse, mõned ettevõtted ja isikud ning need kaks kanalit, mis levitavad sõjapropagandat, mis on täiesti vastuvõetamatu. Sestap otsustasime panna nad sanktsioonide alla.