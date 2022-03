REPORTAAŽ KIIEVIST ⟩ Vabatahtlikud rassivad Kiievi kaitsjate ja elanike heaks end säästmata

Postimees külastas kolme varustusstaabi keskust, kuhu koondatakse kogu info ja juhitakse «tellimuste» täitmist. Täiesti tavalise kortermaja keldrikorrusel kahe metallukse taga asuva keskuse tööd juhtiv Julia on endine Ukraina kaitseministri abi, kes osales aastate eest samuti Maidani veristes sündmustes. Sealt sai ta vabatahtlikuna ka oma esimesed tuleristsed, need kogemused on naisele hiljemgi ära kulunud.