Hiina-toetatud pank peatas laenamise Venemaale ja Valgevenele

See on veel üheks märgiks nende riikide süvenevast paariastaatusest seoses sõjaga Ukrainas.

AIIB ütles avalduses, et juhtkond otsustas panga parimatest huvidest lähtudes, et «kõik Venemaa ja Valgevenega seotud tegevus peatatakse ja on ülevaatamisel».

Hiina, kelle kahepoolsed suhted Venemaaga on viimastel aastatel tugevnenud ja kes on seni hoidunud Moskva otsesest kritiseerimisest Ukrainasse tungimise eest, on ligi 27 protsendiga AIIB suurim osanik.

AIIB loodi Hiina juhtimisel 2016. aastal, et seista vastu Lääne domineerimisele Maailmapangas ja Rahvusvahelises Valuutafondis.

Venemaa on samuti AIIB asutajaliige ning talle kuulub umbes kuueprotsendine hääl panga tegevuses. See on Hiina ja India järel suuruselt kolmas.

Venemaa esindaja kuulub ka panga direktorite nõukokku.

AIIB ütles, et jälgib aktiivselt olukorda Ukrainas ning et juhtkond teeb kõik endast oleneva tagamaks panga finantsintegratsioon.