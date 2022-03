Venelased tormavad riigist pääsemiseks ummisjalu Soome suunduvatele rongidele

Eile hommikul Peterburist Helsingisse jõudnud rong oli valdavalt täis venelastest reisijaid.

«Me otsustasime koos peredega minna tagasi nii kiiresti kui võimalik, sest on ebaselge, milline on olukord nädala pärast,» lausus Moskvast pärit Polina Poljakova Helsingis rongilt maha astudes uudisteagentuurile AFP.

Poljakova oli teel Pariisi koos oma sõbranna Beata Juhtanovaga, kes õpib Prantsusmaa pealinnas. Viimase sõnul on reisimine praegu väga keeruline, sest transpordiühendusi järjest tühistatakse.

Helsingi ja Peterburi vahel sõitev ekspressrong on praegu ainus raudteeliin Venemaa ja ELi vahel, mistõttu on tegu ühe viimase alles jäänud võimalusega riigist välja pääseda pärast seda, kui suurem osa Euroopast sulges Ukraina sõja tõttu oma õhuruumi Vene lennukitele.

Soome raudteefirma VR juhtiv asepresident Topi Simola

«Peterburist Helsingisse tulevad rongid on järgmiseks paariks päevaks täis,» ütles Soome raudteefirma VR juhtiv asepresident Topi Simola. Tema sõnul tegi reisijate arv järsu hüppe laupäeval ehk kaks päeva pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale.

Alates sellest on 3,5-tunnist reisi ette võtvate inimeste sõidu põhjused Simola sõnul muutunud. «Näeme inimestel kaasas oleva pagasi põhjal, et nad kolivad kuhugi mujale, et nad sisuliselt kolivad päriselt ära,» jutustas ta.

Võimalik vaid vähestel

Rongiga Helsingisse sõitmise võimalus on kättesaadav aga vähestele.

Vene pool on seadnud reegliks, et rongireisijad tohivad olla vaid Venemaa või Soome kodanikud, vaja on viisat ning reisijad peavad tõestama, et nad on vaktsineeritud Covid-19 vastu ELis heakskiidetud vaktsiiniga, mis tähendab, et Venemaal laialdaselt kasutatav Sputniku vaktsiin pole piisav.

«Nad teavad, et majanduslik olukord on nüüdsest alates väga keeruline ja paljud inimesed ei suuda taluda jäämist ka moraalsest perspektiivist.»

37-aastane Helsingis elav Jelena

Seepärast ongi enamik rongireisijaid Euroopas elavad või töötavad venelased. Nii ka 14-aastane Maria ja tema ema Svetlana, kes viimasel minutil ostsid rongipileti Soome, kuna nende pühapäevane lend Austriasse, kus nad elavad, tühistati.

Maria sõnul ei teanud järsku keegi, mida teha. «Alguses mõtlesime, et peaksime reisima läbi Türgi, aga see on palju kallim kui Soome kaudu, nii et meil vedas,» jutustas tüdruk.

Maria koos ema Svetlanaga reisis Venemaalt Soome kaudu Austriasse, kus nad elavad. FOTO: ALESSANDRO RAMPAZZO

VR, mis teenindab liini koos Venemaa raudteega, otsib võimalusi, kuidas võimaldada reisimist kõigile ELi passi omanikele ja suurendada mahutavust rongides.

«Me teame, et Venemaal on endiselt kümneid tuhandeid ELi kodanikke ja me eeldame, et paljud neist tahaks tulla tagasi koju,» ütles Simola.

Paaniliselt teed otsides

Alates sissetungi algusest Ukrainasse otsivad paljud venelased väidetavalt viise riigist lahkumiseks, peljates, et piirid võidakse sulgeda. Samuti kardavad venelased lääne kehtestatud sanktsioonide mõju.

«Paljud inimesed on paanikas,» ütles paar nädalat plaanitust varem Helsingisse õpinguid jätkama naasnud Daria.

«Ma tean paljusid inimesi, kes üsna meeleheitlikult püüavad praegu välismaale minna,» rääkis ka Soomes elav ja töötav Jelena.

37-aastane Jelena jõudis Moskvast tagasi Helsingisse ühe viimase lennuga, mis Venemaalt veel ELi lahkus. Sünnimaad ta niipea külastada enam ei plaani. FOTO: ALESSANDRO RAMPAZZO

Ta oli parasjagu Moskvas külas oma vanematel, kui Venemaa läinud neljapäeval ründas Ukrainat, mispeale muutis ta kiiresti oma lennu Soome varasemaks ja jõudis ühele viimasele reisile, enne kui EL peatas lennud Venemaalt.

37-aastane naine rääkis AFP-le, et paljud inimesed ei tunne ennast Venemaal turvaliselt. «Nad teavad, et majanduslik olukord on nüüdsest alates väga keeruline ja paljud inimesed ei suuda taluda jäämist ka moraalsest perspektiivist,» lisas ta. «Mina ei kavatse Venemaale tagasi minna lähiajal, see on kindel.»