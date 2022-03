UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro kaheksandast sõjapäevast: Ukrainas pole raske olukorra kiuste paanikat tekkinud

Harkiv on olnud üks neist linnadest, mis langes võimsa pommitamise alla ning eile põles seal 40 kortermaja. Kui nüüd Harkivi pommitamise loogikat vaadata, siis suur hulk lööke toimus kagus asuva Izjumi linna ja seda ümbritsevate külade pihta. Sealtkandis läheb ka ukrainlaste praegune kaitseliin. Võib arvata, et Vene üksused sooviks sealt Harkivit lõunast ümber piirata ja sellest ka ettevalmistavad õhulöögid.

Donbassi piirkonnas on Ukraina armee kohati haaramas initsiatiivi. Pärast Horlovka reidi Donetskist põhjas on ukrainlased end sinna sisse seadnud. Võimalik, et eesmärgiks on tõmmata endale osa neid Donetski piikonna jõudusid, mis muidu suunduksid lõunasse Volnovahha ja Mariupoli blokeerimise peale.

Mariupol on langenud pideva pommitamise alla. Vene üksused seal ukrainlaste visa vastupanu tõttu edu ei saavuta ja seda proovitakse kompenseerida kaudtulega.

Lõuna rindel katsub Krimmi poolsaarelt pealetungiv armee edeneda põhja poole Zaporižžja suunal. Mürsutule põhjustatud põleng tuumajaama kõrvalhoones suudeti siiski kustutada.

Hersoni linnas tungisid vene üksused peamistesse võimuasutustesse ning hõivasid telekeskuse. Ilmselt on plaan hakata ukrainlastele Vene televisiooni näitama.

Ukraina humanitaarkolonn linna ei pääsenud, samas tuleb n-ö humanitaarabi Krimmi poolsaarelt. Need väidetavad humanitaarkolonnid olid Venemaal alati üks võitluse vahend ning pole mingi ime, et see oli ainus punkt, mille osas venelasid nõustusid ukrainlastega teises läbirääkimiste voorus mingi ühisavalduse sõnastama. Venemaa tahab, et telepilt tema humanitaarkolonnidest Ukraina linnadesse leviks üle maailma, mitte ainult Venemaa telekanalites.

Mõkolajivis võtsid Ukraina üksused sõjavangi sinna maandunud dessandi ning mõned tankistid. Sellest linnast on saanud järjekordne komistuskivi Vladimir Putini n-ö erioperatsioonile, mis ei taha kuidagi edeneda.

Odessas miinid dessandiks valmis

Odessa piirkonnas ollakse eriti iroonilised teatega, et nad «väga ootavad» venelaste meredessanti. Paar päeva tagasi täheldasin teateid rannahooajaks valmistumise kohta. See käis nii, et randa paigutati suurel hulgal miine ning kohalikud võimud manitsesid kõiki, kes ei taha lennata väikesteks tükkideks, randa enneaegselt mitte minema.

Odessast lõuna poole, lahe kohal, lasid ukrainlased alla Vene ründelennuki, mis üritas pommitada elektrialajaama.

Odessa elanikud valmistuvad võimalikuks Vene vägede dessandiks. FOTO: Gilles Bader / Le Pictorium Agency / ZUMA / Scanpix

Kuigi kogu see tegevus ei kulge ilmselgelt Putini loodetud ajagraafikus, pole sõda kaugeltki veel läbi ja paraku lõppu ka ei paista. Retoorika on venelastel selline, et nende n-ö operatsioon jätkub viimase ukrainlaseni. Või kuni Putin kukub.

Kas IKEA poodide sulgemine loob selleks eelduse? Venelaste ja ukrainlaste käitumist viimastel päevadel on võrreldud selles võtmes, et kui venelased jooksevad ühe OMONi võitleja eest kambakesti minema, siis üks ukrainlane ei karda vahel vastu astuda sõjaväemasinate kolonnile. Mingi iva on selles olemas.

Valge Maja teatel on Putin rakendanud juba 90 protsenti Ukraina piiridele koondatud vägedest ning olukord lähiajal eskaleerub. 90 protsenti tähendab muidugi seda, et väga palju reservi seal enam pole. Uue kahuriliha kogumine suure ja laia Venemaa pealt võtab aega, eeldab ilmselt sõjaseisukorra kehtestamist ja mingisugust mobilisatsiooni.

Pisut raske on ilmselt selgitada, miks peab ühe väikese erioperatsioonikese tõttu kogu Venemaal kehtestama sõjaseisukorda ja mobilisatsiooni. Võimalik, et selleks leitakse taas ettekääne ajaloost.