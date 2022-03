VIDEO ⟩ Elmar Vaher: Z tähte kandev sõiduk kindlasti peatatakse ja palutakse see sümboolika eemaldada

«Sellist tühjust, mis valitseb praegu meie idapiiri taga sõjalises mõttes, pole me 30 aastat näinud,» ütles Palm, viidates asjaolule, et Venemaa on oma väed koondanud Ukrainat ründama.

Palmi sõnul on Eesti kaitseväe ülesanne praegu ukrainlaste abistamine ning Eesti proovib koos liitlastega saata Ukrainasse sõjalisi vahendeid, tapvaid vahendeid, et aidata üleval hoida Ukraina sõjalist kaitset. «See on nii Eestile kui kogu maailmale oluline,» ütle Palm.

Lisaks tõstab Eesti oma kaitsevalmidust ja aktiveerib sõjaaja juhtimisstruktuuri. «Vaatame üle ja täpsustame plaane ja seda koos liitlastega, et olukorra muutumisel jõuaksid liitlased meile kiiresti appi ja teiselt poolt saaksime ka meie ohus olevaid liitlasi kiiresti toetada,» ütles Palm. Tema sõnul teeb kaitsevägi koostööd ka sisejulgeoleku tagamisel.

Miks välksõda läbi kukkus? Kindralmajori sõnul on põhjuseid mitmeid. «Esiteks ei olnud neil piisavalt täppismoona, mis on välksõja eelduseks. Siinkohal näeme me lääne saktsioonide mõju, nende arsenalid olid ikka väga tühjad ning tehnoloogilislet jäävad nad läänele alla,» rääkis Palm.

Tema sõnul polnud ka Vene relvajõudude juhid piisavalt tasemel, et välksõda läbi viia. «Nende staabid ja üksused pole piisavalt hea kvaliteedi ja moraaliga,» ütles Palm, lisades, et nüüd on näha, et Vene föderatsiooni relvajõud grupeeruvad ennast ümber. «Meie hinnangul on neil vähemalt üks käik varuks, üks korralik sõjaline pealetung on võimalik teha nende jõududega, mis hetkel ei ole veel lahingus,» selitas Palm.

Tema sõnul on Venemaa üle läinud massiivsele tulekasutusele, mille tulemus on see, et hävitatakse aina rohkem Ukrainat ja tapetakse tsiviilisikuid. «Vene relvajõud kannavad suuri kaotusi, kuid selge on ka see, et lähipäevil tsiviilohvrite arv lahingute jätkumisel suureneb,» ütles Palm. Tema sõnul ei saa öelda, et Vene relvajõud tingimata tahavad tsiviilelanike tappa, kuid see kaasneb nende hoolimatusega ja ebatäpsete relvadega.

Vaher selgitas, et näiteks pälvib kindlasti politsei tähelepanu provotseerivate sümboolikate kasutamine. «Näiteks Z tähte kandev sõiduk kindlasti peatatakse ja palutakse see sümboolika eemaldada. Ja loomulikult viiakse läbi isikute kontroll,» ütles Vaher.

Ta lisas, et politsei suurema tähelepanu all on ka Ukraina ja Vene saatkonnad.

Eesti-Läti piiril korraldab politsei- ja piirivalveamet väljujate pistelist kontrolli, et tuvastada võimalik varustuse või sümboolika vedu. Eesti-Vene piiril on olukord rahulik ja seal on rakendatud tõhustatud kontroll, märkis Vaher.

«Palume kõigil mõistvat suhtumist, kui piiripunktides on tavapärasest pikemad järjekorras. Aga me peame ukrainlasi aitama,» ütles Vaher, lisades, et praegu on kõige olulisem lubada ukrainlastest sõjapõgenikud riiki.