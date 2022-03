Stoltenberg: Venemaa rünnak tuumajaamale demonstreerib selle sõja hoolimatust

«Öösel jõudsid meieni teated rünnakust tuumajaamale. See demonstreerib selle sõja hoolimatust ja tähtsust see lõpetada ning et Venemaa viiks kõik oma väed välja ja asuks heas tahtes diplomaatilisi pingutusi tegema,» ütles Stoltenberg enne lääneriikide välisministritega kohtumist.

Sõjalise sekkumise on NATO välistanud, sest kardetakse, et otsekonflikt Moskvaga võib vallandada tuumasõja. Muu hulgas on tagasi lükatud ka Ukraina palve kehtestada riigi kohal lennukeelutsoon Venemaa õhurünnakute peatamiseks.

«Me teame, et meie punane joon tähendab tagamist, et ei tekiks rahvusvahelist konflikti,» ütles Kanada välisminister Mélanie Joly. «Samas ütleksin ma, et me tahame olla kindlad, et selliseid stsenaariume arutataks, ja me tahame ka kindlustada, et saaksime pidada diskussioone kõigi alliansi riikide ja kõigi Ukrainat toetavate riikidega, sest me peame selle sõja peatama.»