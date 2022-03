Ratas: Putini sõda jätkub ja Ukraina vajab meie abi praegu rohkem kui kunagi varem

Kõik videokohtumistel sõna võtnud parlamendijuhid rõhutasid, et Venemaa rünnak on brutaalne sõjakuritegu ning Putini režiim peab kohe lõpetama Ukrainas verevalamise ja sõjategevuse.

Ratas ütles, et Euroopa Liit peab andma Ukrainale ühinemisprotsessis kogu vajaliku abi ning Eesti on valmis jagama oma ühinemiskogemusi ja toetama Ukraina arengut.

«Ukraina vajab praegu meie tugevat poliitilist ja majanduslikku toetust. Samuti otsest relvaabi ja humanitaarabi,» ütles Ratas. «Suur tänu kõigile riikidele, kes on üles näidanud imetlusväärset ühtsust ja juba abikäe ulatanud, aga abi peab veel jätkuma ja palju on veel teha, sest Putini sõda jätkub ja Ukraina vajab meie abi praegu rohkem kui kunagi varem.»

Ratase sõnul tuleb lääneriikidel olla ühtne löögirusikas, et isoleerida Venemaa ja Valgevene igas sfääris, alates rahvusvahelistes organisatsioonides liikmestaatuse peatamisest ja majandusest, kuni kultuuri ja spordini. «See pole mitte ainult Ukraina sõda, vaid nad võitlevad praegu kogu Euroopa julgeoleku ja demokraatia eest,» ütles Ratas.

Kõik parlamendi esimehed avaldasid toetust Ukrainale ja kõnelesid sanktsioonide vajalikkusest, et peatada Venemaa agressiivne sõjategevus ja infosõda. Anti ka ülevaade pakutavast humanitaar- ja relvaabist. Nii Rootsi kui Soome spiiker möönsid, et relvaabi on nende puhul erakordne otsus.