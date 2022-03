NATO tõrjus üleskutseid lennukeelutsooni kehtestamiseks Ukrainas

«Liitlased nõustuvad, et meil ei tohiks olla NATO lennukeid Ukraina õhuruumis ega NATO sõdureid Ukraina territooriumil,» ütles Stoltenberg pärast NATO välisministrite erakorralist kohtumist.

Venemaa relvajõud tungisid eelmisel nädalal Ukrainasse.

«Ainus viis kehtestada lennukeelutsooni on saata NATO hävitajad Ukraina õhuruumi ja siis jõustada seda lennukeelutsooni, tulistades alla Venemaa lennukeid,» ütles Stoltenberg.

«Kui me teeksime seda, siis me jõuaksime selleni, mis päädiks täiemahulise sõjaga Euroopas, hõlmates palju rohkem riike, põhjustades palju rohkem inimlikke inimlikke kannatusi. Seetõttu peame selle valusa otsuse tegema.»

USA juhitud blokk on võtnud antud seisukoha, hoolimata Ukraina juhtkonna abipalvetest, et peatada Ukraina pommitamine Vene vägede poolt.

Stoltenberg hoiatas: «tulevased päevad on tõenäoliselt hullemad, surma, kannatusi ja hävingut saab olema rohkem, kui Venemaa relvajõud toovad kohale raskema relvastuse ning jätkavad oma rünnakuid üle riigi.»

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba pöördus NATO poole videosilla vahendusel Kiievist.

Ta kirjutas hiljem Twitteris: «Minu sõnum: tegutsege praegu, enne kui on liiga hilja. Ärge laske (Venemaa presidendil Vladimir) Putinil muuta Ukraina Süüriaks. Me oleme valmis võitlema. Me jätkame võitlust. Kuid meil on vaja, et partnerid aitaksid meid konkreetselt, resoluutselt ja kiirete tegudega kohe.»

NATO liikmesriigid on viinud Ida-Euroopasse tuhandeid sõdureid, et tugevdada alliansi idatiiba ning on saatnud Ukrainale ka relvi enda kaitsmiseks.

«Me teeme jätkuvalt seda, mida vaja, et turvata ja kaitsta NATO territooriumi iga sentimeetrit. NATO on kaitseliit. Meie põhiülesanne on tagada meie 30 riigi julgeolekut,» ütles Stoltenberg.

«Me ei ole osa sellest konfliktist ning meil on vastutus tagada, et see ei eskaleeruks ning leviks väljapoole Ukrainat.»

Putin teatas pärast Ukrainasse tungimist riigi tuumarelvajõudude valmiduse tõstmisest ning ÜRO manitses neljapäeval, et Ukraina kriisist tekkinud tuumaoht puudutab tervet inimkonda.

Kiiev on öelnud, et kui NATO pole valmis sulgema Ukraina õhuruumi, siis liitlased peaksid varustama Ukrainat sõjalennukite ja õhutõrjesüsteemidega, et aidata tõrjuda Vene õhurünnakuid.