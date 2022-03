ÜRO riigid mõistsid hukka Venemaa rünnakud Ukraina tuumajaamadele

«On väga murettekitav, et Vene väed on võtnud üle Tšornobõli ja hiljem ka Zaporižžja tuumajaama ning tekitanud mitmeid intsidente teistel tuumaenergia objektidel. Oleme äärmiselt mures ohtude pärast, mida mis tahes sõjalised või muud tegevused tuumaobjektidel põhjustavad. Need riskid võivad päädida raskete tagajärgedega inimkonnale ja keskkonnale. Minevikust teame juba tuumakiirguse tõsidust. Selliseid stsenaariume tuleb vältida,» seisab avalduses.

Avaldusele järgnes ÜRO Keskkonnaprogrammi direktori Inger Anderseni sõnavõtt, milles ta rõhutas, et puhas keskkond on inimõigus. «Keskkond on alati sõja ohver. Oleme näinud seda mitmete konfliktide puhul üle maailma, sõltumata sellest, kuidas need algavad või lõppevad. Ja kui keskkond on sõja ohver, peavad inimesed kannatama veel kaua pärast konflikti lõppemist,» sõnas Andersen.