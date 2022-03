Ukraina plaanib kolmandat kõnelusvooru Venemaaga sel nädalavahetusel

Saksa kantsler Olaf Scholz ütles, et vestles Putiniga telefonitsi ja sai kinnituse, et läbirääkimised jätkuvad nädalavahetusel.

Podoljak ütles, et Vene-Ukraina kõneluste pooled võtavad karme seisukohti, kuid läbirääkimisi tuleb jätkata.

«Venemaa seisukoht on karm... Aga karm on ka Ukraina ja Ukraina kõrgeima ülemjuhataja seisukoht. Seetõttu lähevad läbirääkimised raskelt. Aga need lähevad edasi,» ütles Podoljak pressikonverentsil Lvivis.