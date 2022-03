POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Katastroof Tšernihivis: kahe päevaga on pommitamistes hukkunud 47 linnaelanikku

Kokku on neljapäeval ja reedel Venemaa armee pommi- ja raketirünnakutes Tšernihivi linnas hukkunud BBC andmetel vähemalt 47 tsiviilelanikku.

Kuna korterid on vähemalt kahes majas elamiskõlbmatud, on nende elanikud tänaseks juba kaks ööd majade all keldris veetnud. Kui Postimees koos Saksa lehe Die Welt fotograafiga keldrisse laskus, valitses seal pilkane pimedus, kus inimesed nagu mutid ringi liikusid.