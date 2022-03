TULIPUNKT ⟩ Maidani jäädvustaja aitab Ukraina sõjas ajakirjanikke

Sõjapidamise kõrvalt abistatakse välisajakirjanikke, et muu maailm saaks tõest infot ning ka foto- ja videomaterjal Vene vägede korda saadetud tegudest ei jääks tähelepanuta. Igor Zaharenko leiab, et lahingud ei käi mitte üksnes kaevikutes ja linnatänavatel, vaid ka meedias. Selle vahega, et infosõjas ei valata verd, ei purustata lahingutehnikat ja maju ning ei hukku süütud inimesed. Tema sõnul on oluline, et toimuvat kajastataks ning avalikkuse ette jõuaks ilustamata või pisendamata kõik, mida ukrainlased praegu oma nahal tunda saavad.