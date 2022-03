Blinken kaitses sanktsioonitaktikat, hoiatas suuremate kannatuste eest

Seoses kasvava survega USA ja Euroopa liitlastele ning eriti NATO-le Kiievit lahinguväljal rohkem aidata, ütles Blinken, et senine tegevus Moskva vastu alles hakkab mõju avaldama.

Ta lisas, et NATO ja Euroopa Liidu peakorteris Brüsselis peetud kõneluste keskmes oli suurem sõjaline toetus ja sanktsioonid, samuti ukrainlastele antava humanitaarabi suurendamine.

«Kohutav eeldus on see, et juba nähtud kannatused ilmselt süvenevad, enne kui olukord paremaks läheb,» ütles Blinken ajakirjanikele.

NATO lükkas varem reedel tagasi aina sagenevad üleskutsed kehtestada Ukraina kohal lennukeelutsoon, mis sunniks Venemaad peatama oma hävitajate, pommitajate ja helikopterite rünnakuid Ukrainale.

Me näeme liitlaste ja partneritega tohutult vaeva, et pakkuda ukrainlastele vahendeid enda tõhusaks kaitsmiseks.

Ja kuigi USA ja Lääne-Euroopa riigid varustavad Ukraina vägesid aktiivselt tankitõrjerakettide ja kaasaskantavate Stingeriega, millega saab alla lasta helikoptereid ja aeglasemalt liikuvaid lennukeid, keelduvad nad saatmast Ukraina õhujõududele rohkem hävitajaid.

Blinken, kes on võtnud juhtrolli Venemaa-vastaste üleilmsete vastumeetmete korraldamisel, ütles, et lennukeelutsooni kehtestamine on konflikti laiendamata võimatu.

«Ainus viis reaalselt rakendada midagi lennukeelutsooni taolist on saata NATO lennukid Ukraina õhuruumi ja tulistada alla Vene lennukeid. See võib viia täiemahulise sõjani,» ütles ta.

Hoolimata sellest, et Vene väed tungivad edasi ja ründavad üha enam tsiviilobjekte, on Blinkeni sõnul Lääne koordineeritud tegevusel mõju.

Tema sõnul on tänu jätkuvatele relvatarnele Ukraina sõjavägi suutnud Vene edasitungi pidurdada.

«Me näeme liitlaste ja partneritega tohutult vaeva, et pakkuda ukrainlastele vahendeid enda tõhusaks kaitsmiseks,» ütles ta.

«Üks asi, millest me täna NATO ja EL-i kohtumistel pikemalt rääkisime, oli see, mida me veel saame teha ja kuidas seda teha tõhusalt,» ütles ta.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba osales neil kohtumistel virtuaalselt, edastades kolleegidele nimekirja sellest, mida riigi sõjavägi vajab.

«Me töötame selle kõige kallal iga päev,» ütles Blinken. Ta tõi välja ka majandussanktsioonide mõju Venemaa majandusele, kuid tunnistas, et see ei saa miljonitele ukrainlastele kohest leevendust pakkuda.

«Kahjuks pole see nagu lüliti keeramine,» ütles Blinken. «See võtab aega ja kui teil on... president Putini Venemaa näol riik, mis on valmis oma eesmärkide saavutamiseks minema väga kaugele, on see tõeline väljakutse.»