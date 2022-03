Ukraina president pöördub USA senati poole

Valge Maja on selle seni välistanud, kartes, et see võib veelgi tõsta nafta hinda ja kahjustada USA tarbijaid, keda kimbutab rekordiline inflatsioon.

Zelenskõi ise nõuab tungivalt, et NATO kehtestaks õhurünnakute peatamiseks Ukraina kohal lennukeelutsooni, kuid Bideni administratsioon on selle välistanud, kartes, et see võib viia täiemahulise sõjani Lääne ja Venemaa vahel, kuigi mõned USA seadusandjad toetavad sellise tsooni loomist.