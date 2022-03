Venemaa jätkab relvarahu lubadusest hoolimata Mariupoli pommitamist

«Kuna Vene pool ei pea relvarahust kinni ning on jätkanud nii Mariupoli enda kui tema ümbruse pommitamist, on tsiviilelanikkonna evakueerimine julgeolekupõhjustel edasi lükatud,» ütlesid linnaametnikud sotsiaalmeedias.

«Alguses ütlesid inimesed, et mürsuplahvatused on mõneks ajaks lõppenud, aga siis need ikkagi jtäkusid ja nad (Vene väed) kasutavad endiselt Mariupoli pommitamiseks suurtükke ja rakette,» ütles BBC-le Mariupoli aselinnapea. «Inimesed kardavad väga.»

«Me saame aru, et Venemaa lubatud relvarahu ei vasta tõele ja nad jätkavad Mariupoli hävitamist. Me otsustasime oma inimesed tagasi (varjenditesse) toimetada, sest tänavatel olemine pole ohutu,» rääkis abilinnapea ja tõdes, et sellistes oludes on inimeste evakueerimine võimalik.