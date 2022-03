UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro üheksandast sõjapäevast: vene üksused pressivad mitmel rindelõigul peale

Harkivis on linna põhjapoolne kaitseliin suutnud vastu panna, kuid vene üksused on edenenud nende ida tiival lõunasse, hõivates Balaklija.

See asub üle Harkivi-Slovjanski maantee. Ilmselt on võetud eesmärgiks Harkiv blokeerida ja sissepiirata lõunast, sest põhjast sisenemine pole õnnestunud. Nüüd on süvenenud see olukord, millest varem kirjutasin - vastase lõunasuunaline edenemine Harkivi rindel hakkab ohustama ka Donbassi väegrupeeringu põhjatiiba.

Seal on vene üksused Luhanski suunalt liikunud varem hõivatud Starobilskist lääne poole Novoaleksandrovkani, mis jääb põhja Severodonetski linnast - suuremast keskusest ukrainlaste kontrolli all.

Olukord lõunarindel kriitiline

Väga tugev surve on Mariupoli linnale. Olgugi, et ukrainlastel õnnestus Volnovahha kandis lasta alla üks lennuk ja ka lendurit päästma saabunud kopter, on Mariupoli linn juba sattunud operatiiv-piiramisrõngasse. See võiks tähendada seda, et füüsiliselt on mõni tee küll vastase üksustest veel vaba, kuid nad on võimelised takistama oma tuletegevusega seal liikumist. Mariupolit on viimastel päevadel halastamatult pommitatud ning ukrainlased kõnelevad väga suurest vene üksuste tehnika ülekaalust, mis peale pressib.

Vene üksused suruvad Zaporižžje suunal, veel pole olulisel määral edenenud, kuid olukorda tervikuna lõuna rindel võib hinnata kriitiliseks. Tuumaelektrijaama hõivamine ja selle territooriumi pommitamine on tekitanud omajagu muret. Tulekahju oli küll õppekompleksis ning ükski reaktor siiani kahjustada pole saanud, kuid kogu vene üksuse tegevus nii seal kui Tšernobõli piirakonnas vajaks rahvusvahelise tuumaohutuse agentuuri reageerimist.

Hersoni linnas üritati korraldada võltsmiitingut vene humanitaarkolonni vastuvõtmisega, kuid kohalikud tulid sini-kollaste lippudega ning saatsid selle nõndanimetatud humanitaarabi tagasi. Kasutusel olid samasugused valged Kamazid, nagu Luhanskis 2014. aastal. Nagu eile juba kirjutasin, siis humanitaarkolonnidega telepildi tootmine oli nähtavasti Ukraina-Vene läbirääkimiste humanitaarkoridoride kokkuleppe peamiseks põhjuseks. Venelased ei luba tekitada Hersoni humanitaarkoridori Ukraina võimudel, kes on seda ammu soovinud, et saata toiduaineid ja viia välja tsiviilisikuid. Samad soovid olid ju ka Mariupoli ja teiste asulate osas, kus inimeste baasvajaduste täitmine pole okupatsioonijõudude tegevuse tõttu võimalik.

Kogu selle ettevõtmise läbiviimiseks liikus Krimmi poolsaarelt suur kolonn inimestega, kes peaksid ilmselt vene sõdurite tervitamist etendama. Berdjanski, Melitopoli ja Hersoni elanikud on seni näidanud, mis nad neist arvavad.

Mariupoli hõivamise kõrval on põhiraskusjõud Mõkolaivi linna suunal ning teatud edu suutsid venelased linnast põhja poole liikudes saavutada, kuid siiski pidid otsa tagasi keerama. Samuti löödi nad välja Mõkolaivi lennuväljalt.

Valmistatakse ette meredessanti

Avamerel käib dessandi ettevalmistus Odessa piirkonda. Märkimisväärset laevade gruppi toetab venelaste õhuvägi - rannakaitset ründav pommitaja, mille katteks on ka hävitajaid rakendatud. Reedel olid nad heitnud Odessa piirkonna rannikule kassettpomme.

Olen pruuni ringiga ära märkinud selle lõuna rinde piirkonna, kus olukord on kõige kriitilisem olnud Venemaa rünnaku esimesest päevast peale, kuna seal lihtsalt polnud ukraina vägesid vastas.

PM FOTO: Igor Taro

Erinevalt rünnakut pikalt ette valmistunud Venemaast ei mobiliseerinud Ukraina ju massiliselt kedagi ette. Praegu pole Ukrainal vabatahtlikest küll puudust, kuid üksuste formeerimine, reservide moodustamine ja rakendamine võtab aega.

USA allikate teatel on Putin rakendanud Ukrainas 92-95% piiridele varem koondatud väekontingendist. Kui Putin peaks Ukraina lõunarindel oma eesmärgid saavutama - lõikama Ukraina ära merele pääsust - on sellel kahtlemata katastroofilised tagajärjed Ukraina majandusele. Mitte, et see praegu õitseks, aga sadamate olemasolu on võtmetähtsusega. Hetkel ei saa merd mööda miski liikuda, sest Musta mere laevastik on rünnanud ja hõivanud kõiki tsiviil-kaubalaevasid, mis Ukraina vetesse on saabunud.

Ukraina portaalide iga kolmas uudis kõneleb vajadusest kehtestada lennukeelutsoon, mille kohta seni on välja käidud kolm argumenti - tsiviilohvrite piiramine, tuumaohutus ja Euroopa julgeoleku tagamine Putini rünnakus seiskamisel.