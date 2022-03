Brasiilia seadusandja segab Ukrainas Molotovi kokteile

Parempoolse Vaba Brasiilia Liikumise (MBL) liige Arthur do Val on postitanud Instagramis pilte, millel ta istub pudelimäe taustal ning aitab ukrainlastel teha pudelitest relvad Vene vägede vastu.

«Ma ei oleks kunagi ette kujutanud, et ühel päeval teen ma Ukraina armeele Molotovi kokteile,» ütleb brasiillane neljapäeval postitatud videos.

Do Vali tuntakse Brasiilias YouTube'i saate «Mamae Falei» (Ema, ma ju ütlesin) järgi, mis sai kuulsaks vasakaktivistide pilkajana poliitilises kriisis, mis viis 2016. aastal president Dilma Rousseffi tagandamiseni.

Ta on ka paremääruslasest presidendi Jair Bolsonaro häälekas vastane ning heidab riigipeale ette, et too hoidub kritiseerimast Vene presidendi Vladimir Putini sõda Ukrianas.