Kiievi lõunaosas Golosievo rajoonis patrullinud Artjom rääkis, et nad kontrollisid öösel ühe elumaja hoovi, kui järsku avanes uks. Enne veel, kui nad jõudsid midagi rääkida või küsida, avati nende pihta tuli. «Neid oli kolm. Nad olid [Ukraina sõjaväe] desertöörid,» kirjeldas ta. Mehe ütlusel pääsesid väejooksikud minema.

Mees sõitis öösel kella kolme paiku koos ühe kaaslasega kodu poole, kui sillal lõhkes rakett. «Minu ees toimus tugev plahvatus. See oli õudne. Arvan, et tegu oli tõenäoliselt raketiga. Autod lihtsalt lendasid õhus. Rohkem ma suurt ei mäleta,» kõneles ta.

Valeri lisas, et temaga kaasa sõitnud noormees kannatada ei saanud. «Minu esimene mõte oli, et nüüd on kõik,» tähendas taksojuht.