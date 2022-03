Ukraina sõda viis Euroopa parempoolsed identiteedikriisi

Paljud äärmusorganisatsioonid Saksamaast Pransusmaa ja Itaaliani on pealetungi Ukrainale hukka mõistnud, kuid püüdunud jääda siiski truuks Putini liinile ja süüdistada konflikti põhjustamises Läänt.

«Kui keegi ründab, siis on selge, et me peame asuma selle poolele, keda rünnatakse,» ütles Itaalia paremäärmusliku Põhjaliiga juht Matteo Salvini, kes ei ole oma imetlust Putini vastu kunagi varjanud.