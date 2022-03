Reznikov: lennukeelutsooni on vaja maailma ellujäämiseks

«Kõik, kes tõkestavad nüüd Ukraina kohal taeva sulgemist, peaksid meenutama 1986. aasta aprilli. Laupäevaöö, 26. aprill. Kas mäletate? See oli öö, mil juhtus katastroof. Katastroof, mida on peetud tuumaenergia ajaloo suurimaks, nii hukkunud ja tagajärgedest mõjutada saanud inimeste arvu kui ka majanduskahju poolest,» kirjutas Reznikov.

Reznikov hoiatas, et Tšornobõli tuumajaam oli ühe jõukeskusega, aga Zaporižžjas on Euroopa suurim tuumajaam, millel on kuus jõukeskust. Mõlemad tuumajaamad on praegu Vene vägede kontrolli all.

«Enerhodari ja Zaporižžja valimine sihtmärgiks ei olnud õnnetus. See oli sihilik tegevus. Venemaa on toime pannud tuumaterrorirünnaku. Meil vedas ime kombel, et tulekahjule pandi piir. Aga homme ei pruugi me nii õnnelikud olla,» sõnas kaitseminister.

Ta hoiatas, et kui Zaporižžja tuumajaamas peaks juhtuma palhavtus, oleks sellel katastroofilised tagajärjed kogu maailmale. Õnnetus oleks suurem kui Tšornobõli või Fukushima Daiichi katastroof.

Reznikov küsis, kas tõesti jäädakse õnnele lootma, et Venemaa raketid ei taba tuumajaamu samamoodi, nagu nad Venemaa väitel ei taba eksikombel kodusid ja lasteaedu.

«Te ei saa tuumakatastroofi kaugelt pealt vaadata -- see ei tööta nii. Teie argument, et A2/AD-d [lennukeelutsooni - toim.] ei saa kehtestada, sest NATO tahab vältida tuumasõda, pole usutav, et Venemaa on juba seda alustanud. Ajaloolised õppetunnid on tõsised ja neid tuleb arvesse võtta,» kirjutas Reznikov. Ta lisas, et eilse Reutersi/Ipsose arvamusküsitluse järgi toetab 74 protsenti ameeriklasi USA ja NATO poolt lennukeelutsooni kehtestamast Ukraina kohal.

«Kui Eisenhower oleks toetanud Euroopat enne II maailmasõda, poleks USAl olnud Pearl Harborit. Kui maailma riigid oleksid Venemaa vastu samad sanktsioonid kehtestanud [varem], mis täna, poleks täiemahulist sõda alustatud. Ainus viis, et me kõik ellu jääksime ja ma tõesti mõtlen kogu maailma, on A2/AD tsoon,» argumenteeris Reznikov.

Putin: lennukeelutsooniga osaleb NATO sõjas

Venemaa president Vladimir Putin ütles täna, et kavatseb võtta igasuguseid katseid kehtestada Ukraina kohal lennukeelutsoon otseselt sõjategevuses osalemisena.

«Praegu kuuleme, et on vaja luua Ukraina territooriumi kohale lennukeelutsoon. Seda on võimatu teha Ukraina enda territooriumil, seda on võimalik teha ainult mõne naaberriigi territooriumilt. Kuid igasugust liikumist selles suunas käsitleme kui selle riigi osalemist relvakonfliktis, mille territooriumilt meie sõjaväelastele ohtu kujutatakse,» ütles Putin kohtumisel Venemaa lennufirmade naispilootidega.

Tema sõnul käsitletakse selliseid riike koheselt sõjalise konflikti osalistena ja siis pole vahet, milliste riikide või organisatsioonidega on tegu. Putin väljendas lootust, et sellest saadakse aru ning asi ei lähe nii kaugele.

Zelenskõi taunis NATO-t lennukeelutsooni välistamise eest

Eile arutas NATO lennukeelutsooni kehtestamise võimalust. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et allianss ei sekku konflikti, sest otsene kokkupõrge Moskvaga võib kasvada ulatuslikumaks konfliktiks.

«Ainus viis lennukeelutsooni jõustada on saata NATO hävitajad Ukraina õhuruumi ja seejärel kehtestada lennukeelutsoon, tulistades alla Vene lennukeid,» ütles Stoltenberg. «Kui me seda teeme, jõuame milleni, mis võib lõppeda täiemahulise sõjaga Euroopas, mis hõlmab palju rohkem riike ja põhjustab palju rohkem inimkannatusi.»

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi väitel on NATO riigid ise loonud narratiivi, et taeva sulgemine Ukraina kohal kutsuks esile Venemaa otsese agressiooni alliansi vastu.

«Teades, et uued löögid ja inimohvrid on vältimatud, otsustas NATO teadlikult Ukraina kohal taevast mitte sulgeda,» ütles ta presidendikantselei avaldatud videos. «Täna näitas alliansi juhtkond lennukeelutsooni loomisest keeldudes rohelist tuld Ukraina linnade ja külade edasiseks pommitamiseks.»