USA välisminister Blinken külastas Poola-Ukraina piiri

Blinken külastas ka Poola pagulaskeskust, kus on umbes 3000 inimest ning ütles, et Washington eraldab täiendavat humanitaarabi 2,75 miljardi dollari (umbes kahe ja poole miljardi euro) ulatuses.

«Poola rahvas teab, kuivõrd tähtis on kaitsta vabadust,» ütles ta varem päeval pärast kohtumist Poola välisministri Zbigniew Rauga lähedalasuvas Rzeszówi linnas.

Poola piirivalve märkis laupäeval, et Ukrainast on Poola tulnud umbes 827 600 inimest, mis on kaugelt suurim põgenikevoolu haru.