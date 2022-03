Iisraeli peaminister kohtus isiklikult Putiniga ja rääkis Zelenskõiga

Iisraeli peaminister Naftali Bennett rääkis Kremlis Vene presidendiga kolm tundi. Ta on esimene välisriigi liider, kes on kohtunud Putiniga pärast Vene vägede sissetungi 24. veebruaril.

Bennett on seni valinud ettevaatliku raja, üritades säilitada delikaatset julgeolekualast koostööd Venemaaga, kel on suur sõjaline kohalolek Iisraeli põhjapoolses naaberriigis Süürias.

Bennett ei ole ühinenud Lääne üleskutsetega mõista Venemaa rünnak jõuliselt hukka. Selle asemel on ta rõhutanud Iisraeli tihedaid sidemeid nii Venemaa kui Ukrainaga.

«Bennetti samm on julge, kuid ka riskantne. Palju sõltub Putini meeleseisundist,» ütles endine Iisraeli suursaadik Washingtonis Michael Oren.

Diplomaat ütles, et kuigi Putin tõrjus kõrgete poliitikute üleskutseid enne sissetungi, siis praegu on olukord teistsugune. «Venemaa on teistsuguses positsioonis ning Putin võib otsida teed olukorrast välja. Naftali Bennett võib selle pakkuda.»