Ukraina sõjatehnoloogia ettevõtte UA-Dynamics insener Eugene Bulatsev ütles väljaandele The Times, et Punisher droonid on võimaldanud soodsalt ja lihtsalt anda vastasele löögi ilma, et ohtu satuks tsiviilelanike elud.

"Kolmandik ettevõtte töötajatest on veteranid, kel on kogemus erioperatsioonidega sügaval vaenlase territooriumil, ütles ettevõtte mitteametlik pressiesindaja Maxim Subbotin.

Firma on varem öelnud, et Punisheri droonid põhjustavad vaenlase ridades segadust, sest vastasel pole aimugi, mis teda tabanud on. Kuna droonid on suhtelised väikesed ja kerged, jäävad need radaritele märkamatuks.