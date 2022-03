Blinken: USA töötab aktiivselt Poola hävitajate Ukrainale tarnimiseks

«Ajakavast ei saa rääkida, aga ma võin vaid öelda, et me tegeleme sellega väga-väga aktiivselt,» ütles Blinken Moldovat külastades ajakirjanikele.

Teadete kohaselt võib kokkulepe tähendada seda, et Poola annab Ukrainale üle kõik oma MIG-29 hävitajad, mis on Nõukogude Liidus toodetud ning millega ukrainlastest piloodid on tuttavad.

Asenduseks ukrainlastele kingitavatele lennukitele lubavad ameeriklased anda Poolale omakorda USA F-16 hävitajaid.

USA ametnikud, sealhulgas Blinken, on sel nädalal korduvalt öelnud, et NATO riikidel ei ole plaanis anda lennukeid Ukrainale, ent täna Moldovas kõnelnud välisministri sõnul on selline kokkulepe hetkel aktiivse arutelu all.

«Vaeme hetkel aktiivselt küsimust lennukitest, mida Poola võiks pakkuda Ukrainale, ja vaeme, kuidas me võiksime kompenseerida, kui Poola peaks otsustama neid lennukeid tarnida,» ütles Blinken.

Blinken kohtus laupäeval Ukraina ametivenna Dmõtro Kulebaga Poola-Ukraina piiril ning Kuleba avaldas talle sealsamas survet lennukitega seoses.

Kümnepäevase sõja järel ütles Kuleba, et suurim puudus on hävitajatest, ründelennukitest ja õhutõrjesüsteemidest.

«Kui me kaotame taeva, on maismaal oluliselt rohkem verd,» ütles ta pärast kohtumist ajakirjanikele, kui Blinken ta kõrval seisis.

Ehkki oluline osa Ukraina õhujõududest on endiselt võitlusvõimeline, on nii Kiiev kui Moskva kandnud märkimisväärseid kaotusi ning Ukraina õhuruumi ei kontrolli tegelikult kumbki vaenupool.

Samas on Venemaal võimsad õhujõud, mis täie mobiliseerituse korral on võimeline Ukraina õhuväe hävitama.

Seni on Ühendriigid koos mitme teise NATO võtmetähtsusega liikmesriigiga seisnud vastu sellisele leppele, kartes, et Venemaa tõlgendaks seda kui alliansi sekkumist sõtta, ning see võiks kaasa tuua sõjategevuse laienemise Ukrainast kaugemale.

Ent Ukraina relvadega varustamise toetajad ütlevad, et NATO ning eriti USA on juba praegu andnud iga päev alates sõja algusest 24. veebruaril Kiievile tonnide kaupa relvastust ja laskemoona.

Leppega seotud teine probleem avaldub aga tõsiasjas, et USA tehastest ei ole hetkel vabrikust väljumas ühtegi F-16 hävitajat, mida kohe Poolasse transportida. Varssavi mure aga seisneb selles, et Venemaalt lähtub ka nendele vähemalt teoreetiline oht ning selleks puhuks peab Poola õhuvägi valmis olema.

Igasugune lepe nõuaks siiski Valge Maja nõusolekut ning toetust ka USA kongressis, lisaks ka NATO liikmesriikide toetust.

Kongress annaks tõenäoliselt heakskiidu, kuna Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pidas laupäeval maha enam kui 300 osalejaga konverentskõne, paludes ameeriklastelt täiendavat relvaabi.

Kõike eelnevat kokku võttes ei ole aga just Poola see, mis võiks ideega kaasa minna.