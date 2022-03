Mariupol teeb uue katse tsiviilelanikke evakueerida

Abiorganisatsiooni Piirideta Arstid (MSF) kriisikoordinaator Ukrainas Laurent Ligozat ütles eile, et humanitaarolukord Lõuna-Ukraina sadamalinnas Mariupolis on katastroofiline ja tsiviilisikute evakueerimine ülioluline.

«On hädavajalik, et humanitaarkoridor, mille võinuks luua täna (eile – toim), kuid mida relvarahu eiramise tõttu ei ole tegelikult paika pandud, kehtestataks väga kiiresti, et võimaldada tsiviilelanikel, naistel ja lastel, linnast välja pääseda,» ütles Ligozat. «Olukord on katastroofiline ja läheb iga päevaga hullemaks. Täna pole enam vett, inimestel on joogiveele juurdepääsuga suuri probleeme.»