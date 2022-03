Mariupoli elanike evakueerimise plaan kukkus taas läbi

Täna hommikul teatasid Mariupoli linnaametnikud, et Vene vägedega on kokku lepitud uues relvarahus ja sellega seoses algab kell 12 päeval tsiviilelanike evakueerimine. Täna pärastlõunal oli selge, et evakuatsioon taaskord ei õnnestunud.

Venemeelsed separatistid ja Ukraina väed süüdistasid teineteist vastastikku relvarahu rikkumises, vahendas The Guardian.

Täpselt samamoodi ebaõnnestus elanikkonna evakueerimine eile.

Olukord linnas katastroofiline

Abiorganisatsiooni Piirideta Arstid (MSF) kriisikoordinaator Ukrainas Laurent Ligozat ütles eile, et humanitaarolukord Lõuna-Ukraina sadamalinnas Mariupolis on katastroofiline ja tsiviilisikute evakueerimine ülioluline.

«On hädavajalik, et humanitaarkoridor, mille võinuks laupäeval luua, kuid mida relvarahu eiramise tõttu ei ole tegelikult paika pandud, kehtestataks väga kiiresti, et võimaldada tsiviilelanikel, naistel ja lastel, linnast välja pääseda,» ütles Ligozat. «Olukord on katastroofiline ja läheb iga päevaga hullemaks. Täna pole enam vett, inimestel on joogiveele juurdepääsuga suuri probleeme.»

«Elektrit enam pole, kütet pole. Toit hakkab otsa saama, poed on tühjad,» lisas ta. «Lihtsalt mitu päeva pole linna midagi sisenenud ega sealt välja tulnud.»

Seda, et linnas viibimine on lahingutegevuse tõttu elanikele äärmiselt ohtlik, näitab muu hulgas lugu 18 kuu vanusest Kirillist, kes sai mürsurünnakus viga ja suri.

Relvarahu ei pea teist päeva järjest

Vene kaitseministeerium kuulutas ka laupäeval välja relvarahu humanitaarkoridori avamiseks, et 450 000 elanikuga linna elanikud saaksid hakata busside ja eraautodega lahkuma. Ukraina ametnikud aga lükkasid evakueerimise edasi, öeldes, et Vene pool on jätkanud linna ja selle ümbruse tulistamist.

«Nii kiiresti kui ma suutsin, pakkisin neli kotti endale ja oma vanavanematele, kuhu panin sisse soojad riided, toidu ja kogu meil veel alles olnud vee ning pakkisin kõik autosse,» rääkis BBC-le 27-aastane Maxim, kes eile Mariupolist koos oma vanavanematega pageda lootis. «Just siis kui olin valmis sõitma, algas taas mürsurahe. Ma kuulsin plahvatusi meie lähistel. Ma tassisin kõik asjad kiiresti koju.»

Maximi sõnul olid paljud Mariupoli elanikud kogunenud südalinna, et bussidega linnast lahkuda. Siis aga kostusid plahvatused ja paljud inimesed ei jõudnud piisavalt kiiresti tagasi varjenditesse.

«Tänavatel on palju surnukehi ja keegi ei saa neid sealt ära toimetada,» kirjeldas noormees. «Kõik hooned põlevad, aga keegi ei saa neid kustutada.»

Strateegilise Aasovi mere sadama hõivamine on Venemaa jaoks võtmetähtsusega, sest Vene väed tahavad kasutada seda sillapeana lõunast Krimmist ja idasuunast Donbassist liikuvate vägede ühendamiseks.

Tsiviilelanikke proovitakse täna evakueerida ka Luhanski oblastis asuvast Lõssõtšanskist.