Analüüs: Ukraina sõjas selgub ka Tšetšeenia saatus

Aga siiski – Kadõrov on ennast alati tahtnud ümbritseda tugevate relvastatud üksustega ning on korduvalt väidetud, et Venemaa rahvuskaadi (Rosgvardia) moodustamine oli 2016 kutsutud osalt ellu just selleks, et vähendada Kadõrovi võimu. Ka Tšetšeenias tegutsevad OMONi ja SOBRi eriüksused ning Venemaa siseministeeriumi üksused liideti uue julgeolekuteenistusega. Veri on paksem kui vesi ning Tšetšeenias paiknevad ning valdavalt kohalikest komplekteeritud üksused on säilitanud lojaalsuse Groznõi peremehele.