Tuhanded välismaalased valmistuvad Ukraina eest sõdima

Paar päeva pärast Venemaa sissetungi algust teatasid Ukraina võimud rahvusvahelise väeüksuse loomisest, kuhu oodatakse võitlema inimesi kõikidest riikidest. Ukraina kaitseministeeriumi teatel said nad vaid mõne päevaga avaldusi tuhandetelt välismaalastest, kes Ukrainale appi soovivad tulla, vahendas Financial Times.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul loodetakse, et Ukrainasse saabub kokku 16 000 välismaalast. Neist loodetakse abi Venemaa tagasilöömisel. Nagu ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba: «Üheskoos alistasime Hitleri, üheskoos alistame ka Putini.»

Ameerika Ühendriikides on andnud teada soovist Ukrainasse appi minna ligikaudu 3000 inimest, öeldi Ukraina Washingtoni saatkonnast USA ringhäälingule Ameerika Hääl.

Nende seas on Bosnias ja Iraagis võidelnud veteran Matthew Parker. Ta rääkis Ameerika Häälele, et läheb Ukrainasse, sest tundis Iraagis teenides üht ukraina sõdurit, kes jutustas talle palju oma kodumaast ja lähedastest.

«Ma tahan mõelda, et Ukrainasse minnes saan võib-olla kaitsta tema ema, õde või tema kodumaad,» rääkis Parker.

Paljud teisedki USA sõdurid tunnevad, et ei suuda Ukrainas toimuvat tegutsemata pealt vaadata.

«Sanktsioonid võivad aidata, aga sanktsioonid ei aita praegu ja inimesed vajavad abi just nüüd. Mina saan praegu aidata,» ütles The New York Timesile USA veteran Hector, kes teeninud kaks korda Iraagis. Ta oli kaua arvanud, et ei võta enam relva kätte, aga eile asus ta Floridast Ukraina suunas teele.

Hector ja teised tema saatusekaaslased tunnevad, et Ukrainas saavad nad kaitsta demokraatiat ja vabadust võitluses totalitaarse agressoriga ning just see on põhjus, miks nad omal ajal sõjaväelise karjääri valisid.

«Paljudel veteranidel on kutsumus teenida ja kogu oma karjääri vältel oleme sellist tüüpi sõjaks valmistunud,» rääkis Hector. «Lihtsalt istuda ja teha mitte midagi? Ma elasin selle läbi, kui Afganistan langes ja see mõjus mulle rängalt. Ma pidin tegutsema.»

«See on konflikt, kus on selgelt näha hea ja halb pool, ja võib-olla see eristab Ukraina sõda teistest lähimineviku konfliktidest,» ütles veteran David Ribardo. «Paljud meist vaatavad Ukrainas toimuvat ja lihtsalt tahavad haarata relva ning sinna minna.»

Lisaks ameeriklastele on andnud oma soovist Ukrainat abistada ka Jaapani, Suurbritannia, Gruusia ja Valgevene kodanikud.