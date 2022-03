Postimehel õnnestus täna koos Saksa ajalehe Die Welt ajakirjanikega ühes Kiievi haiglas intervjueerida haavata saanud ja ukrainlaste kätte vangi langenud Vene sõdurit.

Kõhtu ja jalga haavatud Vene sõdur väitis, et ta on 37-aastane Artjom Kamõševitš Kuantšeliev Saraatovist. Ta teenib 15. Motolaskurbrigaadis, mis paikneb Samaaras. Artjom väitis, et neile öeldi, et nad sõidavad õppustele Valgevenesse.

«Ma ei teadnud, et me oleme Ukrainas. Me sõitsime öö läbi, me ei teadnud kus me oleme. Kui valgeks läks, siis me nägime Ukraina numbritega autosid ja saime aru, et oleme Ukrainas,» ütles sõdur.

«Ma ei taha sõdida. Ma tahan koju. Ma tahan ema juurde, keda ma väga armastan,» ütles ta.

Artjom väitis meile, et on elukutselise sõdurina teeninud 12 aastat ning et pole kunagi üheski sõjalises operatsioonis osalenud. Arstidele oli ta siiski väitnud, et osales sõjas Süürias, kuid kokana.

Artjomi vangilangemise lugu on Postimehe andmetel järgmine. Tema brigaadi kolonn sisenes Valgevenest Ukrainasse Tšernihivi oblastist. Kolonnis läks katki üks sõjaväe raskeveok ning Artjomi rühm jäeti koos BTR-iga seda valvama. Neile lubati järgi tulla, kuid ööpäeva möödudes keegi ei tulnud.

Seejärel avastas neid 27. veebruaril ukrainlaste patrull, kes avas nende pihta tule. Artjomi üksus üritas BTRiga põgeneda, kuid nad sõitsid teelt välja sohhu ning nende soomuk uppus. Seejärel otsustas üheksaliikmeline rühm jala liikuda Venemaa suunas. Et oleks kergem liikuda, viskasid sõdurid metsa isegi oma killuvestide kaitseplaadid.

Peagi sattusid nad aga Ukraina armee kontrollposti peale, kes avasid nende pihta tule, piirasid nad ümber ning peale lühikest lahingut andsid venelased alla. Selles tulevahetuses saigi Artjom kõhtu ja jalga haavata. Ta ei tea, mis sai ülejäänud kaheksast Vene sõdurist, kes koos temaga vangi võeti.