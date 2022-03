POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Kiievlane: isegi sõjas tuleb säilitada huumorimeel

Tean, et paljudes kohtades peavad inimesed elama keldrites, kus neil pole ei vett, elektrit ega internetti. Puti, ptui, ptui, aga meil on need kõik olemas. Saame hakkama. Ainus, mida vaadata ei saa, on televiisor, sest teletorn sai raketitabamuse. Kuulame raadiot ja jälgime uudiseid internetist. Raadio jaoks olen isegi patareisid varunud.