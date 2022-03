ÜK armee ülemjuhataja: briti tegevväelastele on Ukrainas võitlemine ebaseaduslik

Admirali sõnad lähevad vastuollu välisminister Liz Trussi öelduga, mille kohaselt toetab ta kõiki, kes tahavad vabatahtlikuna minna võitlema niinimetatud Ukraina võõrleegionisse, mille loomisest andis sel nädalal teada Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

«Oleme väga selgelt väljendanud, et see on ebaseaduslik ning samas ka kasutu nii ÜK sõjaväele kui ÜK rahvastikule hakata astuma Ukraina poole,» ütles kaitsestaabi ülem Radakin BBC-le.

«Toetage ÜK-st, toetage ükskõik mil viisil. Aga see ei ole miski, millesse te tahate pea ees sisse tormata,» ütles ta.

Truss ütles eelmisel nädalal, et tema toetaks täielikult britte, kes soovivad minna Ukrainasse võitlema ning seni on teadmata arv inimesi ka Suurbritanniast Ukrainasse läinud.

«Arvan, et ta väljendas... et me kõik suudame mõista seda tunnet, ja selle tunde peab suunama Ukraina toetuseks, aga meie kui professionaalsed sõjaväelased räägime, et tegelikult ei ole see just mitte kõige mõistlikum asi, mida teha,» sõnas Radakin.

Briti kaitseministeerium ei usu, et ükski tegevväelane on läinud Ukrainasse sõdima. Ent neil on keerulisem hoida silma peal reservväelastel, kellel on tihtipeale uus karjäär.

Eelmisel nädalal saatis kindralleitnant James Shift käsuliini pidi teadaande, et briti tegevväelased ei tohi Ukrainasse reisida. Ta hoitas, et nad ei paneks üksnes oma elu ohtu, vaid riskivad Venemaa propagandaga, et Ühendkuningriik on saatnud oma väed Ukrainasse võitlema. Shift ütles, et kui on vähimgi kahtlus mõne sõjaväelase kavatsusest Ukrainasse sõdima minna, tuleb sellest viivimatult teada anda sõjaväepolitsile.

Zelenskõi kutsus välismaalasi suunduma Ukraina saatkondadesse kõikjal maailmas, et panna end kirja rahvusvahelisse vabatahtlike brigaadi, mis aitaks Kiievit võitluses riiki sisse tunginud Vene väega.

Varem kutsus ta lahingukogemusega välismaalasi liituma Ukraina väega, et võidelda ühiselt Vene väe 24. veebruaril alanud halastamatu pealetungi vastu kolmelt rindelt.

Paar päeva pärast Venemaa sissetungi algust teatasid Ukraina võimud rahvusvahelise väeüksuse loomisest, kuhu oodatakse võitlema inimesi kõikidest riikidest. Ukraina kaitseministeeriumi teatel said nad vaid mõne päevaga avaldusi tuhandetelt välismaalastest, kes Ukrainale appi soovivad tulla, vahendas Financial Times.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et tänaseks on huvi üles näidanud 20 000 inimest 52 riigist. Neist loodetakse abi Venemaa tagasilöömisel. Nagu ütles Kuleba: «Üheskoos alistasime Hitleri, üheskoos alistame ka Putini.»