ÜK armee ülemjuhataja: brittidele on Ukrainas võitlemine ebaseaduslik

«Oleme väga selgelt väljendanud, et see on ebaseaduslik ning samas ka kasutu nii ÜK sõjaväele kui ÜK rahvastikule hakata astuma Ukraina poole,» ütles kaitsestaabi ülem Radakin BBC-le.

Truss ütles eelmisel nädalal, et tema toetaks täielikult britte, kes soovivad minna Ukrainasse võitlema ning seni on teadmata arv inimesi ka Suurbritanniast Ukrainasse läinud.

«Arvan, et ta väljendas... et me kõik suudame mõista seda tunnet, ja selle tunde peab suunama Ukraina toetuseks, aga meie kui professionaalsed sõjaväelased räägime, et tegelikult ei ole see just mitte kõige mõistlikum asi, mida teha,» sõnas Radakin.