Voikovi tänava majad Tšernihivis said neljapäeval õhulöögi, milles hukkus 33 inimest. Kõige hullema paugu saanud maja elanik Serhei. Tal on näos haavad akna kildudest, tema 12-aastane poeg sai pommikilluga raske peavigastuse, aga on elus. FOTO: Jaanus Piirsalu