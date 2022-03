Teet Kalmus: Venemaa juhtkond kardab homset majanduskrahhi

Lõuna pool on Venemaa vägede edasiliikumist takistanud see, et nad on oma jõud jaganud mitme suuna vahel ning nad lihtsalt pole võimelised seetõttu kiiremini edasi liikuma ja eks alati on küsimus ka tagalast, sest Hersoni (valdavalt venekeelne linn varasemast ajast) meeleavaldused näitavad, et elanikkond on meelestatud äärmiselt sõjakalt okupatsioonivõimude vastu ning kui kõike striimitakse reaalajas üle maailma, siis lihtsalt nad ei saa tulistada rahulikke elanikke, kuigi nad väga sooviksid. Kui tagala on vaenulik ja väed pihustunud erinevates suunades, siis paratamatult tuleb hoogu maha võtta.

Põhja pool on omajagu kõneainet põhjustanud Valgevene armee, sest Venemaa poolt on ülisuur surve, et nad läheksid lahingusse. Paraku on seal mitu probleemi – esiteks on valgevenelaste moraal naabrite ründamiseks pehmelt öeldes madal. Teiseks puudub sellel armeel igasugune sõjaline kogemus – üks asi on paraadil marssida, teine asi on minna sõtta olukorras, kus Venemaa on valinud taktika, et inimeludel väärtus puudub. Ka teadvustavad paljud endale, et kui minnakse üle piiri, siis on Valgevene automaatselt täpselt samal pulgal Venemaaga – kui seni on ta agressori aitaja, siis juba agressor koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Kuuldavasti n-ö töö käib, et väed üle piiri viia või noh, Lukašenka arvatavasti üritab topeltmängu, mida ta on aastaid harrastanud. Valgevene reeturlikkus on seadnud Ukraina keerulisse olukorda, sest riigi kaitsmisel ei arvestatud sellega, et naaber lööb neile noa selga. Valgevene juba on reetnud oma naabri. Valgevene on kaasvastutav selle kohutava kuriteo kordasaatmisel.

Suurimad lahingud on Kiievi põhjaosas

Kui Hersonis ei ole okupatsiooniarmee veel rahulikke elanikke valimatult tapma hakanud, siis kuuldavasti on põhja pool olukord teine. Partisaniliikumine on hoogustunud ning metsades on Stingeritega relvastatud ukrainlased. Eile oli ilm pilvine ning Venemaa lennukid ja kopterid pidid madalamalt lendama ja neid võeti järjest maha. Ameerika sõjaväeekspertide sõnul oskavad ukrainlased nende seadmetega palju efektiivsemalt töötada kui ameeriklased ise. Nii ongi Tšernigivi äravõtmine seotud suurte probleemidega – probleemid on Venemaa armee suurtükiväe varustamisega, samas lennukeid ja koptereid võetakse maha järjest edukamalt, viimati tulistati alla Venemaa üks uuemaid lennukeid SU-34. Partisanitegevusest frustreerunud Venemaa sõdurid sõidavad põhjaosas nüüd küladesse ja tulistavad järjest kõigi elumajade pihta. Süüa enam ei küsita, vaid võetakse jõuga. Samas pole vaja kirjutada, et kas see tõstab nende populaarsust või mitte.

Putini ideaal oleks NATO meelitada võitlusse, sest hetkel tal puudub tõsiseltvõetav ideoloogiliselt kandev sõnum, aga võitlus NATO vastu seda oleks.