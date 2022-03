UKRAINA SÕDA ⟩ Igor Taro üheteistkümnendast sõjapäevast: humanitaarkoridorid kukuvad läbi

Donetski piirkonnas pommitavad vene üksused Kramatorskit, kuid sealne õhutõrje on tõhus. Tundub, et tõhusamalt toimibki õhutõrje Donbassi rindel ja Kiievi ümbruses. Mujal tegutsevad vene lendurid julgemalt, kuigi lastakse ka aeg-ajalt alla.

6) Mariupoli osas pole ammu enam kohane kirjutada, et linna ähvardab humanitaarkatastroof. See katastroof jõudis kohale sõjategevuse algusega ning hetkel on olukord eskaleerunud Leningradi blokaadi sarnasele tasemele - elutegevust tagavad kommunikatsioonid ei toimi, toit hakkab otsa saama ja ravimeid pole. Humanitaarkoridori üritati Punase Risti eestvõttel juba kahel korral korraldada, kuid vene pool pole kokkulepetest kinni pidanud ning jätkanud määratud koridoris tuletegevust. Miks nad nii teevad? Nagu varem kirjutasingi, siis oli see humanitaarkoridoride kokkulepe lihtsalt bluff, et teha Venemaale sobivates tingimustes kasulikku telepilti - saab vene televaatajatele näidata, kuidas valged Kamazid vene toiduainetega liiguvad okupeeritud aladele ning rahvas võtab need rõõmuga vastu. Sellepärast toimiski humanitaarkolonni läbilaskmine ainult Hersoni linnas, kuhu need tulid Krimmi poolsaarelt. Ukraina poolelt humanitaarkolonne kuhugi ei lasta ja ei võimaldata ka tsiviilelanikke evakueerida.

Evakueerimise takistamine on ilmselt seotud sooviga avaldada survet esmaspäevaks kavandatud järjekordsel läbirääkimiste voorul. Selleks on Venemaal vaja võimalikult palju linnasid ümber piirata ning muuta tsiviilelanike jaoks tingimused väljakannatamatuks. See on teadlik samm.

Teine põhjus on venelaste enda taktikas. 2014. aastal kasutas Venemaa humanitaarkoridori ettekäändena oma vägede sisseviimiseks Luhanski ja Donetski oblastitesse, kus ukrainlased saavutasid märkimisväärset edu väikesearvuliste hübriidvägede vastu. Nii nõuti toona Ukrainalt tuletegevuse peatamist, mida nad ka tegid ja selle ajaakna sees liikusid venelased soodsatele positsioonidele, et alustada pealetungi.

7) Ukraina lippudega meeleavaldused laienesid okupeeritud territooriumidel. Lisaks Melitopolile ja Hersonile ka Novaja Kahovka, Tšongari piirkondadesse Krimmi poolsaare kõrval, Novoaleksandrivka jt. küladesse Luhanski oblastis. Vene okupatsioonivägi ei tundu nähtavasti kohalikele elanikele kuigi usutav.

8) Mõkolajivit piirata üritanud üksused said mitmel korral ukrainlastelt vastulööke. Viimati taas Voznesenski piirkonnas. Kas just sealsamas, aga kusagil Mõkolajivi kandis hävitasid ukrainlased ühe dessandiüksuse ning said kätte 7 kerget soomustatud roomikutega dessantmasinat. Ühe hävitatud üksuse kohta tehtud pildid olid tõeliselt koledad – põllu peal laiali paisatud noorte poisikeste laibad. Ja mille nimel? Nii sealt kui ka mujalt on ukrainlased saanud hulga olulisi dokumente isikkoosseisu kohta, kes maal ja õhus rünnakutega tegelevad. Üks leid viitas sellele, et ründajatel olid isegi paraadvormid medalitega kaasas – juhuks, kui tuleb Kiievis patseerida. Mis sai valesti minna?

9) Odessa kohal veel miinus üks vene lennuk. Musta mere akvatooriumist on toime pandud raketilöögid rannikul asuva Tuzlõ asula ja Vinnõtsa lennujaama pihta. Viimase kohta on veel üks saatuslik lugu – hiljuti suurte raskustega õnnestus Donetski alt Volnovahhast evakueerida mõned sajad inimesed, kuigi plaan oli 15 tuhat. Seal ei pidanud järjekordselt see humanitaarkoridori kokkulepe. Nüüd Volnovahhast pääsenud inimesed sattusid Lääne-Ukrainas taas raketirünnaku alla. Mis peaks veelkord tõestama, et Ukraina tsiviilohvrite aru kasvu pole võimalik pidurdada ilma lennukeelutsooni kehtestamata. Ilmselgelt ei loobu vene sõjalennukid Ukraina õhuruumi sisenemast lihtsalt niisama ütlemise peale, et nii ei tohi. Pole Putinil ka mingit suveräänset õigust pommitada Ukraina linnasid või seal asuvaid kaitsetööstuse tehaseid.