GALERII JA VIDEOD ⟩ Elanikud põgenevad massiliselt Kiievi eeslinnast Irpinist, mida venelased pommitavad

«Öö otsa pommitati maju. Kui me põgenesime nägi tänavatel inimeste laipu,» rääkis 70-aastane Ljubov, kes põgenes koos poja ja miniaga. Ta ei osanud öelda, kas inimesed olid hukkunud kuulitabamustest või pommirünnakutes. Tema väitel ei olnud need sõjaväelased.

«Mul jäid sinna mu lähedased. Ma väga närveerin nende pärast,» rääkis ta ja hakkas nutma. «Mu ema on 80-aastane. Ma anusin teda. Ta ütles, et ta lihtsalt ei pea vastu seda teed (linnast välja). Kui nad ainult ellu jääksid!»

«Õudne. Meil isa viidi Kiievisse (haiglasse), tal on läbiv kopsuhaav. Meile öeldi, et ta ei pruugi ellu jääda» rääkis noor tüdruk ja hakkas nutma. «Me elame 2. Korrusel. Isa oli rõdul, kui hoovi kukkus kolm miini, kild lendas talle kopsu. Ma nägin kuidas ta kukkus.»

Irpenist viib Kiievisse suur maantee üle silla, mille venelased lasid juba nädal aega tagasi võimsa raketiga puruks. Üle silla pole võimalik tulla ei autoga ega jalgsi. Kogu liikumine käib silla alt, aga seal on probleemiks jõgi, mis on küll kitsas, aga üle sealt ei hüppa. Ukraina sõdurid on sinna teinud ajutised purded, aga vanematel inimestel ning muidugi ka ratastoolis ja karkudega on seda keeruline ületada. Sellistel puhkudel kandsid sõdurid ja vabatahtliku territoriaalkaitse võitlejad inimesi kätel üle jõe.

Irpinis on praktiliselt kadunud mobiililevi, sinna on raske helistada. Irpeni silla all üritasid tehnikud meie silme all parandada mobiilside kaablit. Seal oli neil ohutu töötada, aga hiljem pidid nad tööd jätkama silla peal, mida hoidsid tule all Vene snaiprid. Vähemalt nii hoiatasid meie Ukraina sõjaväelased. Kahe tunni jooksul, mil Postimees seal oli, avati kahel korral meie pihta tuli.