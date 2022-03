Sri Lanka kõige püham elevant suri 68 aasta vanuses

Kui vanem Raja suri 1988. aastal 72 aasta vanuses, kuulutati riigis välja leinapäev. Ka see loom säilitati ning tal on oma väike muuseum Kandy Hambatempli keskuses, kus hoitakse väidetavalt Buda hammast.

Püha loom elevant on riikliku kaitse all, viimastel aastatel on karmistatud seaduseid, et keelustada looduses elavate elevantide püüdmine. See on karistatav surmaga.