POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Pommitamise hirmus pere elab koos haige lapsega keldris

Pereisa Aleksandr Naumenko sõnul on ta koos abikaasa ja kahe lapsega sunnitud alates sõja algusest sunnitud elama keldris Vene lennukite pommitamise eest varju otsides.

Põhjusena tõin ta välja asjaolu, et peres on voodihaige laps - nende poeg Anton põeb lastehalvatust ja tema transportimine õhuhäire korral maja 10. korrusel asuvast korterist keldrisse on praktiliselt võimatu.