POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Pommitamishirmus pere elab koos haige lapsega keldris: «Et nendel Kadõrovitel kukuksid silmad peast välja»

Pereisa Aleksandr Naumenko sõnul on ta koos abikaasa ja kahe lapsega sunnitud alates sõja algusest elama keldris Vene lennukite pommitamise eest varju otsides.

Põhjusena tõi ta välja asjaolu, et peres on voodihaige laps – poeg Anton põeb lastehalvatust ja tema transportimine õhuhäire korral maja 10. korrusel asuvast korterist keldrisse on praktiliselt võimatu.

«Kui olid esimesed plahvatused, siis sain kohe aru, et on sõda,» rääkis Naumenko. Ta meenutas, et nad ärkasid kell viis, kogusid lapsed kokku ning läksid keldrisse.

Juba siis teadis ta, et nüüd on kurbus ja elu pöördumatult muutunud. «Olid ju plaanid – oodata suvevaheaega ja viia poeg ravile. Ta ei saa kõndida ja tal oleks taastusravi vaja. Nüüd peame seda kõike siin keldris tegema,» lausus pereisa.

Esimestel päevadel ei suutnud pereisa ettegi kujutada, et selline asi sai päriselt juhtuda. «Kuidas nii, meie vennasrahvas, kurikaelad, selleni üldse jõudsid?» ohkas Naumenko ja lisas, et tal tegelikult ei ole sõnu, et seda olukorda kirjeldada. «Kes ei ole seda läbi elanud, ei saa sellest arugi.»

Tema sõnul süüdistavad venelased neid Donetski ja Luhanski pärast, ent venelased tulid Ukraina maale. «Ei, teie tulite meie maale, kuid me ei lasknud teil enda maad võtta, isegi mitte sellisel kombel, nagu nemad praegu – pommitavad meid,» nentis pereisa.

Tal on hirm laste ja nende tuleviku pärast. «Meie vennad venelased on nüüd igaveseks välja lõigatud. Ma annan seda edasi järgmistele põlvedele, et nad ei ole meie vennad enam,» lisas Naumenko.

«Las jumalad maksavad neile kätte selle eest, mis toimub meie linnades, kuidas nad tapavad meie lapsi,» ütles ta. Evakuatsiooni üleelamist ei sooviks ta kellelegi. Ja kunagi tuleb elu taas nullist alustada.