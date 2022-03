USA: relvatarnete saatmine Ukrainasse võib muutuda lähiajal raskemaks

«Leian, et see on erakordne, kui suur osa relvatarneid jõuab Ukrainasse, seda vaatamata kõige keerulisematele oludele,» ütles ta ajakirjanikele Hispaania pealinnas Madridis.

Tema sõnul on rahvusvaheline üldsus olnud äärmiselt toetav ja leidnud võimalusi toimetamaks erinevat liiki abi Ukrainasse.

«See võib muutuda lähipäevadel raskemaks ning me peame leidma teisi viise, kuidas asju hallata,» sõnas ta täpsustamata.

Lääneriigid on pakkunud Ukrainale relvastust, laskemoona ja rahalist abi seninägematus koguses alates 24. veebruarist, mil Venemaa vägi tungis Ukrainasse ning alustas massiivset ja ohvriterohket sõjategevust.

Ühendriigid andsid veebruaris Ukrainale 350 miljoni dollari väärtuses sõjalist tehnikat, mis on riigi ajaloos suurim selline tarne.

Samal ajal lubas Euroopa Liit Kiievile anda 450 miljoni euro ulatuses relvastuse ostmist ja kohale toimetamist.

Kiiev on kutsunud lääneriike üles suurendama sõjalist abi Vene väega võitlevale Ukrainale, eriti aga andma hävituslennukeid. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on palunud korduvalt oma läänepoolseid naabreid, et need annaksid nõukogude-aegseid sõjalennukeid, millega ukraina piloodid on tuttavad.